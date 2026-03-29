Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente | Le aggressioni stanno calando ora vietiamo i social ai minori di 15 anni

Il ministro dell’Istruzione ha visitato la professoressa ferita durante un’aggressione avvenuta mercoledì scorso in una scuola media di Trescore Balneario, in seguito a un episodio compiuto da uno studente di 13 anni. Durante il suo intervento, il ministro ha dichiarato che le aggressioni in ambito scolastico stanno diminuendo e ha annunciato un divieto dei social media per i minori di 15 anni.

Chiara Mocchi, la professoressa vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso alle scuole medie ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario per mano di uno studente di 13 anni, ha ricevuto la visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L’esponente del governo si è recato di persona all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per portare la sua solidarietà alla docente, che sta meglio e ha riferito di sentire la mancanza dei suoi studenti. Da quanto comunicano fonti vicine al ministro, Valditara ha ascoltato con attenzione le riflessioni della docente in un colloquio durato quasi un’ora. La proposta di divieto dei social per gli under 15. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: “Mi mancano i miei alunni”Bergamo, 29 marzo 2026 – Sorpresa per la professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso alla scuola media statale... Valditara su aggressioni e coltelli a scuola: “Pene, ma anche educazione. No alla dittatura dell’algoritmo, sì a divieto social sotto i 15 anni”“ Sanzioni e responsabilizzazione dei genitori possono limitare la diffusione dei coltelli tra gli adolescenti, ma servono anche regole contro la... Tutto quello che riguarda Valditara fa visita alla prof... Temi più discussi: Il canestro del ministro Valditara nella nuova palestra del Maggia di Stresa; Valditara in Calabria, Serra: Calabria leader nella riforma 4+2, determinante contributo ITS Cadmo Academy; Il ministro Valditara al Maggia: In questa scuola i talenti diventano competenze mature; Prof accoltellata, Valditara 'approvare subito norme sui coltelli'. Valditara dalla prof aggredita, mi mancano i miei alunni. La docente sta meglio, colloquio di quasi 1 ora con il ministroIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato oggi all’ospedale di Bergamo per far visita alla professoressa Chiara Mocci, vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso ... orizzontescuola.it Il ministro Valditara visita a sorpresa in ospedale alla prof aggredita a Trescore: «Mi mancano i miei alunni»l ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha fatto visita nella mattinata di domenica 29 marzo alla docente vittima di aggressione per mano di un suo studente. Il colloquio è durato circa un’ora ... ecodibergamo.it Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente: «Le aggressioni stanno calando, ora vietiamo i social ai minori di 15 anni» x.com Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è stato oggi all'ospedale di Bergamo a visitare la professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso in un istituto scolastico di Trescore Balneario, per mano di un suo studente. Il mini - facebook.com facebook