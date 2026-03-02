Il Sanremo Pride 2026 si terrà l’11 aprile e rappresenta il primo evento di questo tipo in Italia per l’anno in corso. L’edizione di quest’anno si svolge a Sanremo, attirando l’attenzione di vari partecipanti e organizzatori che si preparano a manifestare il loro sostegno per i diritti e l’uguaglianza. La manifestazione si svolge con un programma che comprende cortei e iniziative pubbliche.

Anche quest’anno il Sanremo Pride 2026, che si terrà l’11 aprile, si riconferma il primo Pride d’Italia. L’annuncio è arrivato da MIA Arcigay e Agedo Genova durante i giorni in cui la città era impegnata per il Festival musicale. Le associazioni hanno ritenuto opportuno ribadire che «nei giorni in cui la città è al centro dell’attenzione per il Festival, le associazioni rilanciano un messaggio di continuità: la visibilità non è un appuntamento isolato, ma il risultato di un lavoro costante sul territorio, fatto di iniziative, ascolto e supporto». Un messaggio importante che evidenzia come l’evento non sia un caso isolato, bensì un lavoro continuativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sanremo Pride 2026: l’evento di aprile, tra orgoglio e riflessione

Sanremo Pride 2026: orgoglio LGBTQIA+ ritorna con eventi e storiaSanremo si prepara a un aprile ricco di eventi, tra musica e diritti, tradizione e innovazione.

Sanremo 2026, la terza serata tra impegno e spettacolo: Conti punta su giovani, pace e riflessioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Una raccolta di contenuti su Sanremo Pride.

Temi più discussi: Sanremo Pride 2026, la parata si terrà l’11 aprile; Sanremo Pride 2026: sabato 11 aprile torna il primo Pride d’Italia; Sanremo, dove nacque la Stonewall italiana: l’11 aprile il primo Pride d’Italia; L’orgoglio Lgbtqia+ torna a Sanremo, l’11 aprile il Pride.

L’orgoglio Lgtb+ torna a Sanremo, l’11 aprile il PrideMIA Arcigay Imperia e Agedo Genova: «La visibilità nasce da un lavoro costante sul territorio». Priscilla guiderà la parata, dal 4 aprile una settimana di eventi ... riviera24.it

Sanremo, dove nacque la Stonewall italiana: l’11 aprile il primo Pride d’ItaliaMadrina la drag queen e attivista Priscilla, conduttrice di Drag Race Italia. Dalla città dei fiori partì il movimento italiano per i diritti civili ... ilsecoloxix.it

Sanremo Pride torna: settimana di eventi dal 4 aprile e parata sabato 11. Storia, memoria del 1972 e programma x.com

Serata finale del FESTIVAL DI SANREMO! GUARDIAMOLO e COMMENTIAMOLO INSIEME @Curvypride e @Bologna_inunClick uniscono le forze per una serata all’insegna della condivisione, dell’inclusività e, ovviamente, della buona musica! Quan facebook