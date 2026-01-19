Dopo 12 anni di attesa, la vittoria di Alessandro Fiori con Selvaggia da Clodia rappresenta un risultato importante per il pubblico biancoazzurro. Un traguardo raggiunto con impegno e dedizione, simbolo di una passione condivisa e di un percorso lungo e significativo. La soddisfazione di questa conquista riflette il valore di un impegno collettivo, consolidando il legame tra tifosi e squadra.

BUTI Giubilo del popolo biancoazzurro che ha celebrato la vittoria di Alessandro Fiori con Selvaggia da Clodia dopo 12 anni di attesa. "Adesso si festeggia. Si festeggia una contrada sempre unita, che mi ha dato fiducia dal primo momento, un fantino e una scuderia con cui abbiamo sempre lavorato benissimo. Siamo contenti e ce lo meritiamo" sono le parole del capitano Andrea Masini, che dopo tre anni da capitano vede finalmente il suo popolo alzare in alto il cencio, un’emozione enorme che ieri ha riempito la contrada. "Io penso che dopo tre anni di collaborazione con la contrada ci meritavamo tutti questa vittoria, perché abbiamo dato il 110% quindi quest’anno ci abbiamo messo ancora più cuore e creduto di più, e siamo arrivati a prenderci il nostro Palio", aggiunge Alessandro Fiori, che trionfa per la terza volta a Buti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’attesa durata 12 anni: "E’ una vittoria giusta che ci meritiamo tutti. Abbiamo dato il 110%"

Dopo un lungo percorso di attesa durato un anno e mezzo, il cuore di Pietro torna a battere grazie a un intervento di successo. Per i genitori, l’abbraccio con il loro bambino rappresenta una vittoria importante. Pietro, ricoverato dal 21 agosto 2024 presso il reparto di Terapia intensiva del Bambin Gesù di Perugia, sta affrontando la fase di recupero con speranza e determinazione.

