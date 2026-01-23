Lavorazione delle carni ai raggi X | sequestri e multe in tre macellerie di Latina

Nelle ultime settimane, i carabinieri del Nas hanno effettuato controlli approfonditi presso tre macellerie di Latina, focalizzandosi sulle procedure di lavorazione e sezionamento delle carni. Le ispezioni hanno portato al sequestro di merce e a sanzioni amministrative, evidenziando l’importanza di rispettare le norme igienico-sanitarie nel settore. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

Scattano nuove ispezioni in provincia da parte dei carabinieri del Nas, concentrate questa volta sui laboratori di lavorazione e sezionamento delle carni. L'attività di controllo, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare, la corretta informazione al consumatore e la qualità dei prodotti.

