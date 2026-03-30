In aula, l’imputato ha dichiarato di non aver mai sentito direttamente le accuse mosse contro una persona, affermando che quella parlava male di un’altra. L’interrogatorio si è svolto in una giornata di marzo nel tribunale di Rimini, dove si sono alternati testimoni e discussioni sul comportamento e le parole riferite tra le parti coinvolte. La discussione rimane aperta sulla veridicità delle affermazioni ascoltate.

Rimini, 30 marzo 2026 – Completo grigio, camicia bordeaux. Fermo in piedi dentro alla camera di sicurezza con lo sguardo rivolto ai fotografi e giornalisti che piantonano i doppi vetri e il pubblico accorso al tribunale di Rimini per assistere alla deposizione dell’imputato nel processo per l ’omicidio di Pierina Paganelli. Così questa mattina Louis Dassilva ha atteso il tempo necessario per essere convocato dalla Corte d’Assise al banco testimoniale per rendere la propria verità. Caso Pierina, è il giorno di Dassilva: in aula la sua verità Sentiti altri due testimoni. Non prima di avere assistito per un’ora circa all’escussione di altri due testimoni, tra cui uno della difesa: una ex amica di Loris e Manuela Bianchi, le cui parole si sono concentrate su alcuni messaggi audio scambiati il 28 febbraio 2025 con la moglie di Loris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dassilva in aula: “Pierina parlava male di Manuela, ma non l’ho mai sentita con le mie orecchie”

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