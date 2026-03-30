Dassilva in aula | Pierina parlava male di Manuela ma non l’ho mai sentita con le mie orecchie
In aula, l’imputato ha dichiarato di non aver mai sentito direttamente le accuse mosse contro una persona, affermando che quella parlava male di un’altra. L’interrogatorio si è svolto in una giornata di marzo nel tribunale di Rimini, dove si sono alternati testimoni e discussioni sul comportamento e le parole riferite tra le parti coinvolte. La discussione rimane aperta sulla veridicità delle affermazioni ascoltate.
Rimini, 30 marzo 2026 – Completo grigio, camicia bordeaux. Fermo in piedi dentro alla camera di sicurezza con lo sguardo rivolto ai fotografi e giornalisti che piantonano i doppi vetri e il pubblico accorso al tribunale di Rimini per assistere alla deposizione dell’imputato nel processo per l ’omicidio di Pierina Paganelli. Così questa mattina Louis Dassilva ha atteso il tempo necessario per essere convocato dalla Corte d’Assise al banco testimoniale per rendere la propria verità. Caso Pierina, è il giorno di Dassilva: in aula la sua verità Sentiti altri due testimoni. Non prima di avere assistito per un’ora circa all’escussione di altri due testimoni, tra cui uno della difesa: una ex amica di Loris e Manuela Bianchi, le cui parole si sono concentrate su alcuni messaggi audio scambiati il 28 febbraio 2025 con la moglie di Loris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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