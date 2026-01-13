Il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano per seguire da vicino la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. La società turca mostra interesse concreto per l’attaccante, e l’arrivo del dirigente segnala l’urgenza di accelerare le negoziazioni. Di seguito le ultime novità sulla possibile trattativa e i dettagli più recenti riguardanti il trasferimento.

Galatasaray Lookman, occhi sul giocatore dell'Atalanta del club turco: il vice presidente è già a Milano, i dettagli Il Galatasaray ha puntato con decisione Ademola Lookman e, per accelerare la trattativa, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano. La società giallorossa sta osservando con attenzione il mercato italiano in vista della sessione

© Calcionews24.com - Galatasaray Lookman, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano: le ultimissime

