Galatasaray Lookman il vice presidente del club turco è arrivato a Milano | le ultimissime

Il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano per seguire da vicino la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. La società turca mostra interesse concreto per l’attaccante, e l’arrivo del dirigente segnala l’urgenza di accelerare le negoziazioni. Di seguito le ultime novità sulla possibile trattativa e i dettagli più recenti riguardanti il trasferimento.
Il Galatasaray ha puntato con decisione Ademola Lookman e, per accelerare la trattativa, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano. La società giallorossa sta osservando con attenzione il mercato italiano in vista della sessione.
