Danze notturne tra poesia e movimento nuovo appuntamento al Teatranimahub

Sabato 11 aprile alle 18 si terrà al Teatranimahub una performance intitolata “Danze notturne”, creata e interpretata da Eva Ingargiola e Francesco Cipriani. L’evento fa parte della rassegna Mariuccia Linder 20252026 e prevede un momento di danza e poesia in modo interattivo, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si svolge all’interno della sede del teatro, con ingresso libero.

Sabato 11 aprile alle 18 al Teatranimahub va in scena “Danze notturne”, performance interattiva di e con Eva Ingargiola e Francesco Cipriani, inserita nella rassegna Mariuccia Linder 20252026. Lo spettacolo si sviluppa come un’esperienza immersiva che intreccia linguaggi diversi tra poesia, musica, movimento e colore. In scena, accanto a Ingargiola e Cipriani, è prevista anche la partecipazione straordinaria di Salvo Preti, mentre le musiche originali sono firmate dallo stesso Cipriani. Al centro della performance c’è una ricerca artistica che attraversa il corpo e la parola dando forma a un racconto sensibile in cui emozioni e immagini si fondono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Danze notturne tra poesia e movimento, nuovo appuntamento al Teatranimahub Articoli correlati "Itinerari siciliani", violoncello e voce in scena: nuovo appuntamento al TeatranimahubSabato 28 marzo, alle 17:30 nella sala del centro culturale ricavato all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani di via Oblati, andrà in scena... 'Alice master song', appuntamento di musica e poesia al Teatro NuovoVenerdì 30 alle ore 21 al Teatro Nuovo si tiene lo spettacolo ‘Alice master songs’.