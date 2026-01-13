' Alice master song' appuntamento di musica e poesia al Teatro Nuovo

Venerdì 30 alle 21, al Teatro Nuovo, si svolge ‘Alice master songs’, uno spettacolo che unisce musica e poesia. Alice torna in scena con un ensemble composto da Carlo Guaitoli al pianoforte, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello. Un appuntamento dedicato agli amanti delle atmosfere intime e riflessive, in un contesto che valorizza l’incontro tra parole e suoni.

