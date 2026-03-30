Danilo convocato al Mondiale lo spoiler di Ancelotti | Ecco perché ho già deciso di portarlo con me

Un giocatore è stato ufficialmente convocato per la fase finale del campionato mondiale di calcio, secondo quanto annunciato dall’allenatore della nazionale. In una dichiarazione pubblicata sui canali ufficiali, l’allenatore ha spiegato le ragioni della scelta di portarlo con sé, citando aspetti legati alle sue qualità tecniche e all’esperienza nel gruppo. La convocazione è stata comunicata prima del termine delle qualificazioni.

. Lo spoiler a sorpresa sull’ex Juve. L’ex difensore e capitano della Juventus, Danilo, farà ufficialmente parte della spedizione del Brasile per i prossimi Mondiali 2026. La conferma definitiva è arrivata direttamente dal commissario tecnico della nazionale verdeoro, Carlo Ancelotti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Durante la conferenza stampa organizzata alla vigilia della partita amichevole internazionale in programma contro la Croazia, l’allenatore ha delineato le strategie per la competizione, garantendo al giocatore un posto sicuro tra i 26 convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo convocato al Mondiale, lo spoiler di Ancelotti: «Ecco perché ho già deciso di portarlo con me» Articoli correlati Leggi anche: Chiello e il duetto saltato con Morgan a Sanremo, le voci sulla lite e il compromesso: «Ecco perché ho deciso di non portarlo» Wesley convocato dal Brasile: Ancelotti lo porta al Mondiale 2026Il 16 marzo 2026 Carlo Ancelotti ha ufficializzato i 26 convocati del Brasile per le amichevoli pre Mondiale contro Francia e Croazia.