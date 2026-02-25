Chiello e il duetto saltato con Morgan a Sanremo le voci sulla lite e il compromesso | Ecco perché ho deciso di non portarlo

«Morgan è un grande artista. Solo che semplicemente abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo». Giustifica così Chiello il duetto saltato al Festival di Sanremo. Nella serata delle cover, che si terrà venerdì 27 febbraio, l’artista classe 1999 avrebbe dovuto esibirsi con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Nei giorni scorsi, però, Morgan ha fatto sapere che affiancherà Chiello dal backstage e non sarà presente sul palco. Il post di Morgan sul duetto saltato. «La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico», ha annunciato Morgan nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Open.online

