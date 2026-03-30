Nella prima giornata dei Criteria di Verona, nella piscina coperta, Carlos D’Ambrosio ha stabilito un nuovo record italiano nei 200 metri stile libero con il tempo di 1’40”69. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è conclusa con questa prestazione che supera il precedente record nazionale.

Nella piscina coperta di Verona, dove si è svolta la prima giornata dei Criteria, Carlos D’Ambrosio ha riscritto i record nazionali nei 200 metri stile con un tempo di 1’4069. Questa prestazione straordinaria non solo ha cancellato il precedente primato assoluto di Thomas Ceccon, ma ha anche superato il limite della categoria cadetti stabilito anni fa da Alessandro Miressi. Il giovane nuotatore, allenato a Verona da Luca De Monte, ha dimostrato una condizione fisica e mentale avanzata nonostante la stagione sia ancora in fase di preparazione per gli Assoluti. Dietro al vincitore, hanno ottenuto risultati di rilievo anche Alessandro Ragaini e Jacopo Barbotti, confermando la profondità del talento italiano emergente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Ambrosio: 1’4069, record italiano battuto ai Criteria

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