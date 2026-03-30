Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti | i precedenti di Bosnia-Italia

Dopo quasi due anni, Italia e Bosnia Erzegovina si trovano di nuovo a sfidarsi in un incontro ufficiale. La prima partita tra le due squadre risale al 1996, mentre tra il 2019 e il 2024 si sono registrate altre cinque gare. Tra i momenti ricordati ci sono l'ultima partita di Sacchi come ct e il gol di Frattesi che ha illuso l’allenatore italiano.

La prima nel 1996, le altre cinque tra il 2019 e il 2024. A distanza di quasi due anni Italia e Bosnia Erzegovina incrociano nuovamente le loro strade. Ma questa volta c’è una qualificazione ai Mondiali da conquistare. Dopo aver vinto ai rigori contro il Galles, martedì – alle ore 20.45 – la città di Zenica ospiterà Kean e compagni per un appuntamento che vale un’estate in America. Sei partite giocate e una sola sconfitta per gli Azzurri (in amichevole ). Questa volta come finirà? Ecco tutti i precedenti tra le due squadre. L’ultima di Sacchi da ct della Nazionale Era il 21 giugno 1996. In una Sarajevo bombardata dalla guerra fino a pochi mesi prima, Bosnia e Italia organizzano una prima storica amichevole che segna un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia Articoli correlati Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Oltre 20 anni dall’ultima vittoria di Giorgio RoccaLa Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in azione dopo le vacanze di Capodanno e lo fa con lo splendido slalom di Madonna di Campiglio. Leggi anche: Bosnia Italia vista dalla prospettiva di Dzeko: tre precedenti che ‘spaventano’ gli azzurri. Focus sulla sfida nella sfida Aggiornamenti e notizie su Dall'ultima di Sacchi come ct al gol di... Temi più discussi: La guerra, Sacchi e le parole di Pizzul: trent'anni fa il primo storico Bosnia-Italia (finito male); Italia-Bosnia, i precedenti: l'ultima vittoria nel 2024, nel 1996 l'addio di Sacchi; Dall'ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi: i precedenti di Italia-Bosnia Erzegovina; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Italia, la Bosnia è davvero più scarsa del Galles? La Caporetto di Sacchi, i fattori Dzeko e stadio e le talpeL'esultanza di Dimarco per l'eliminazione del Galles e la vittoria della Bosnia non significa che la squadra di Dzeko sia più scarsa: cosa deve temere l'Italia. sport.virgilio.it Bosnia-Italia, la vigilia della partita più importante degli ultimi 12 anniMartedì 31 marzo Bosnia-Italia a Zenica, ore 20:45: la finale playoff che vale i Mondiali 2026. Probabile formazione, ballottaggio Retegui-Esposito e come vederla su Rai 1. lifestyleblog.it #Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro - facebook.com facebook #Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro x.com