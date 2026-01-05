Sci alpino i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio Oltre 20 anni dall’ultima vittoria di Giorgio Rocca
L’Italia torna a disputare una gara di Coppa del Mondo di sci alpino a Madonna di Campiglio, dopo oltre vent’anni dall’ultima vittoria di Giorgio Rocca. La stagione 2025-2026 riprende con l’iconico slalom, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino le performance dei migliori atleti internazionali in una delle località più prestigiose delle Alpi.
La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in azione dopo le vacanze di Capodanno e lo fa con lo splendido slalom di Madonna di Campiglio. Si gareggerà in notturna come tradizione (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00) su una delle piste più belle e selettive del calendario, la mitologica 3-Tre. Su questo pendio sono state scritte pagine di storia dello sci e anche l’edizione attuale si annuncia pronta a regalare emozioni. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria i precedenti più importanti per i colori azzurri. A Madonna di Campiglio, ovviamente, è lo slalom ad essere il grande protagonista ma, come vedremo più avanti, nella storia si è gareggiato in quasi tutte le discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio
Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: un podio per De Aliprandini, ultima vittoria di Blardone nel 2011
Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora | due vittorie per Marta Bassino.
Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora: due vittorie per Marta Bassino - Mentre stiamo arrivando rapidamente al Capodanno, il Circo Bianco al femminile si prepara per il ritorno in pista. oasport.it
Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Semmering: tre vittorie nella storia, l’ultima con Federica Brignone - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile infatti si prepara per l’ultimo appuntamento dell’anno. oasport.it
Gruppo scout di Napoli recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania dopo aver perso il sentiero sul Monte Polveracchio a Capaccio Paestum Un gruppo scout di Napoli è stato recuperato nella serata di ieri da tre squadre del Soccorso Alpi - facebook.com facebook
Lindsey VONN ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più anziana di sempre a imporsi in Coppa del Mondo. La fuoriclasse statunitense, alla veneranda età di 41 anni e 55 giorni, ha dominato la discesa libera di St.Morit x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.