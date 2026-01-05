L’Italia torna a disputare una gara di Coppa del Mondo di sci alpino a Madonna di Campiglio, dopo oltre vent’anni dall’ultima vittoria di Giorgio Rocca. La stagione 2025-2026 riprende con l’iconico slalom, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino le performance dei migliori atleti internazionali in una delle località più prestigiose delle Alpi.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 torna in azione dopo le vacanze di Capodanno e lo fa con lo splendido slalom di Madonna di Campiglio. Si gareggerà in notturna come tradizione (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00) su una delle piste più belle e selettive del calendario, la mitologica 3-Tre. Su questo pendio sono state scritte pagine di storia dello sci e anche l’edizione attuale si annuncia pronta a regalare emozioni. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria i precedenti più importanti per i colori azzurri. A Madonna di Campiglio, ovviamente, è lo slalom ad essere il grande protagonista ma, come vedremo più avanti, nella storia si è gareggiato in quasi tutte le discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Oltre 20 anni dall’ultima vittoria di Giorgio Rocca

Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio

Leggi anche: Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: un podio per De Aliprandini, ultima vittoria di Blardone nel 2011

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora | due vittorie per Marta Bassino.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora: due vittorie per Marta Bassino - Mentre stiamo arrivando rapidamente al Capodanno, il Circo Bianco al femminile si prepara per il ritorno in pista. oasport.it