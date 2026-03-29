Bosnia Italia vista dalla prospettiva di Dzeko | tre precedenti che ‘spaventano’ gli azzurri Focus sulla sfida nella sfida

Da calcionews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale bosniaca e quella italiana si preparano ad affrontarsi in una nuova partita, con attenzione particolare alle sfide passate tra la squadra italiana e Edin Dzeko. In tre incontri precedenti, l’attaccante ha giocato un ruolo determinante, influenzando i risultati delle partite. Il confronto tra le due squadre si arricchisce di questa presenza, considerando anche le performance passate di Dzeko nelle sfide contro gli azzurri.

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