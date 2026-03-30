Tra ottobre e novembre 2025, alcuni giovani provenienti dall’Afghanistan sono stati trasferiti a Montesilvano, dopo essere stati accolti e assistiti a Pordenone dai servizi sociali. Sono stati inseriti in una comunità di accoglienza e hanno seguito percorsi di integrazione sociale. Tuttavia, nonostante siano ormai maggiorenni, continuano a non avere tutele legali specifiche. La denuncia è stata fatta da organizzazioni come Saving Humans e Usb.

Tra ottobre e novembre 2025 sono arrivati a Pordenone, sono stai presi in carico dai servizi sociali e poi trasferiti i una comunità di accoglienza a Montesilvano dove hanno partecipato a percorsi di integrazione sociale. Quando hanno compiuto 18 anni e sono stati fatti uscire da quella struttura “senza che fosse garantita alcuna continuità assistenziale e da quel momento la loro situazione è precipitata in un inaccettabile vuoto istituzionale: rimpalli di competenze tra enti e amministrazioni hanno di fatto lasciato i ragazzi senza riferimenti, nonostante siano titolari di permesso di soggiorno e richiedenti protezione internazionale”. Saving Humans e Usb ribadiscono “il proprio impegno concreto nel favorire percorsi di integrazione e inclusione sociale per i giovani coinvolti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dall’Afghanistan a Montesilvano per una nuova vita, ma a 18 anni restano senza tutele: la denuncia di Saving Humans e Usb

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