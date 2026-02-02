L' allarme di Sea Watch e Mediterranea Saving Humans | Mille persone disperse in mare durante il ciclone Harry
Un nuovo bilancio delle persone disperse emerge in queste ore. Le organizzazioni di soccorso Sea Watch e Mediterranea Saving Humans stimano oltre mille i migranti spariti in mare durante il passaggio del ciclone Harry, molto più dei circa 380 inizialmente ipotizzati. La situazione si fa sempre più grave e rende urgente un intervento concreto.
Secondo le ong "si stanno delineando i contorni della più grande tragedia umanitaria degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale" Sarebbero oltre mille - e non 380, come si stimava in precedenza - le persone disperse in mare durante il ciclone Harry. Lo sostiene Refugees in Libya, che è in diretto contatto con la società civile dall'altro lato del Mediterraneo. Sono le ong Sea Watch e Mediterranea Saving humans a rilanciare l'allarme dell'organizzazione umanitaria. "Si stanno delineando i contorni - afferma Mediterranea - della più grande tragedia umanitaria degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale".🔗 Leggi su Palermotoday.it
Strage di migranti durante il ciclone Harry: “Mille persone disperse nel Mediterraneo centrale”
Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.
Mediterranea denuncia: “Mille persone disperse a causa del ciclone Harry, Italia e Malta tacciono”. I migranti costretti a partire dalla Tunisia con onde alte sette metri
Migliaia di persone sono in mare, disperse dopo il passaggio del ciclone Harry.
