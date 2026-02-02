L' allarme di Sea Watch e Mediterranea Saving Humans | Mille persone disperse in mare durante il ciclone Harry

Un nuovo bilancio delle persone disperse emerge in queste ore. Le organizzazioni di soccorso Sea Watch e Mediterranea Saving Humans stimano oltre mille i migranti spariti in mare durante il passaggio del ciclone Harry, molto più dei circa 380 inizialmente ipotizzati. La situazione si fa sempre più grave e rende urgente un intervento concreto.

Secondo le ong "si stanno delineando i contorni della più grande tragedia umanitaria degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale" Sarebbero oltre mille - e non 380, come si stimava in precedenza - le persone disperse in mare durante il ciclone Harry. Lo sostiene Refugees in Libya, che è in diretto contatto con la società civile dall'altro lato del Mediterraneo. Sono le ong Sea Watch e Mediterranea Saving humans a rilanciare l'allarme dell'organizzazione umanitaria. "Si stanno delineando i contorni - afferma Mediterranea - della più grande tragedia umanitaria degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale".🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Sea Watch Mediterranea

Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.

Migliaia di persone sono in mare, disperse dopo il passaggio del ciclone Harry.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sea Watch Mediterranea

Argomenti discussi: Tlc Italia, l'allarme di Asstel: Persi 14 miliardi di ricavi, investimenti a rischio senza stop al caro-frequenze; Naufragio nel Mediterraneo, 50 morti e un superstite. La guardia costiera lancia l’allarme: 380 dispersi; Altro naufragio nel Mediterraneo, un solo sopravvissuto: C'erano con me altre 50 persone; Niscemi, l’allarme della Protezione civile: L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela.

Allarme dalla Sea Wacth: I migranti minacciano il suicidioEsausti, disidratati, in balia del mal di mare. Tra i 47 migranti ancora a bordo della Sea Watch 3 ferma fuori dalle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa, lo sconforto e il senso di ... notizie.tiscali.it

Sea Shepherd: «Le case-trappola dei polpi, il lato oscuro del Mediterraneo. Il pesce a Natale? Il peggiore dell'anno»Morello, in un'intervista a Gambero Rosso, ricorda quando nel 2022 Sea Shepherd recuperò quasi ottomila trappole illegali: finte case che attiravano i polpi fino a uccidere perfino le uova. Liberare ... ilmattino.it

"Non ha informato i libici". La nave Sea Watch fermata in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Intimidazioni in mare, repressione a terra. Dopo aver soccorso 18 persone in mare, le autorità italiane hanno ora posto sotto fermo amministrativo la #SeaWatch5 per 15 giorni e ci hanno inflitto una sanzione di 7500 euro. sea-watch.org/it/fermo-ammin… x.com