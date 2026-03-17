Joe Kent, ex direttore del centro antiterrorismo degli Stati Uniti, si è dimesso per protestare contro la guerra in Iran. È noto per le sue posizioni vicine al trumpismo e ha avuto un ruolo di rilievo nel settore della sicurezza nazionale. La sua decisione ha attirato l’attenzione sui timori di escalation militare e sulle divergenze all’interno delle istituzioni di sicurezza americana.

Il direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo degli Usa Joe Kent si è dimesso dalla sua carica in polemica con gli attacchi statunitensi all’Iran e la guerra in Medio Oriente che ne è scaturita. Kent è trumpiano e appartenente all’ala estrema del Partito Repubblicano, due volte sconfitto alle elezioni per diventare parlamentare. Le sue dimissioni sono uno dei segnali di malcontento della base Maga per la guerra. Le dimissioni di Joe Kent Joe Kent, capo del Centro Nazionale Antiterrorismo statunitense dal 2025, si è dimesso dalla sua carica in polemica con le operazioni degli Usa in Iran che hanno dato il via alla guerra in corso in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Joe Kent capo del centro antiterrorismo Usa che si è dimesso per protesta per la guerra in Iran

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