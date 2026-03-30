Dalla parte di Pizzaballa | Gioventù nazionale difende il patriarca di Gerusalemme dopo l’acceso negato al Santo sepolcro

Nella domenica delle palme, il patriarca di Gerusalemme non ha potuto entrare nel Santo Sepolcro a causa di un divieto imposto dalla polizia israeliana. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Gioventù Nazionale, che ha difeso il patriarca, mentre le autorità locali e internazionali hanno espresso preoccupazione per l'accaduto. L'episodio ha attirato l'attenzione sul rapporto tra le autorità israeliane e i luoghi sacri della cristianità.

L’impossibilità di accedere al Santo Sepolcro per il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa nella domenica delle palme, a seguito di un divieto della polizia israeliana, ha allarmato il mondo cristiano e anche quello della politica internazionale. All’appello non sono mancate le proteste e i messaggi di vicinanza dei ragazzi all’autorità cattolica in Medio Oriente, che ora più che mai, a causa della guerra in corso nella regione, deve svolgere il proprio compito con parecchie difficoltà. Ed è per questo che Gioventù nazionale, in un post su Instagram, ha scelto di esprimere vicinanza al patriarca cattolico: «Aiutare gli uomini e le donne in difficoltà, a prescindere dal loro credo, è ciò che fanno i buoni cristiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla parte di Pizzaballa: Gioventù nazionale difende il patriarca di Gerusalemme dopo l’acceso negato al Santo sepolcro Articoli correlati Gerusalemme, Pizzaballa celebra la messa dopo che gli è stato negato l’accesso alla Chiesa del Santo SepolcroNel giorno della Domenica delle Palme, il Patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato una preghiera per la pace sul Monte... Leggi anche: Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Meloni: "Offesa ai credenti", poi chiama il patriarca