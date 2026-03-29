Gerusalemme Pizzaballa celebra la messa dopo che gli è stato negato l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro

Durante la Domenica delle Palme, il Patriarca latino ha tenuto una preghiera per la pace sul Monte degli Ulivi, dopo che le autorità israeliane gli hanno vietato l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro. La decisione è stata comunicata prima dell’orario stabilito per la celebrazione. La polizia israeliana ha spiegato che il divieto è stato adottato per motivi di sicurezza.

Nel giorno della Domenica delle Palme, il Patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato una preghiera per la pace sul Monte degli Ulivi dopo che la polizia israeliana gli ha impedito l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro. Una decisione senza precedenti, legata, secondo quanto dichiarato dalla polizia israeliana, alla chiusura dei luoghi sacri per motivi di sicurezza. La messa è stata quindi celebrata nel Monastero di San Salvatore. Durante l’omelia, Pizzaballa ha scelto di concentrarsi sul messaggio religioso, senza fare riferimento diretto all’accaduto, in una giornata simbolica segnata dalle tensioni della guerra in Medioriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gerusalemme, Pizzaballa celebra la messa dopo che gli è stato negato l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro Articoli correlati Gerusalemme, vietato l’accesso al Santo Sepolcro: bloccato il cardinale PizzaballaGERUSALEMME – La polizia israeliana ha impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, massima autorità cattolica in... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Approfondimenti e contenuti su Gerusalemme Pizzaballa celebra la messa... Temi più discussi: Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pasqua in Terra Santa | tra limitazioni e guerra l’invito al Rosario per la pace di sabato 28 marzo. Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della ... msn.com Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it Per la prima volta da secoli, ai Capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. La polizia israeliana ha infatti impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier x.com Le celebrazioni pasquali nella basilica del Santo Sepolcro a #Gerusalemme "si svolgeranno" ma senza la presenza dei fedeli. A specificarlo, in un comunicato, è la Custodia di Terra Santa, che ha diffuso una nota ufficiale sulle modalità con cui saranno vissuti - facebook.com facebook