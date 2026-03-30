dalla guerra breve alla competizione permanente il banco di prova secondo preziosa

L'invio di truppe statunitensi nel Golfo rappresenta un elemento che va oltre una semplice escalation militare, indicando un mutamento nella dinamica del confronto tra le parti coinvolte. La presenza di forze aggiuntive evidenzia una strategia che si inserisce in un quadro di competizione continua, senza un chiaro limite temporale. La situazione nel Golfo rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità militari e diplomatiche.

L’invio di truppe aggiuntive statunitensi nel Golfo non segnala soltanto una possibile escalation militare. Rivela, soprattutto, una trasformazione più profonda: la guerra contemporanea non segue più la grammatica della campagna breve e della vittoria decisiva, ma quella della durata, della competizione permanente e della costruzione politico-narrativa del risultato. Tutti gli scenari restano aperti. Il dispiegamento può essere letto come una forma di negoziazione sotto pressione, già osservata in altri teatri come quello ucraino, in cui la forza militare viene utilizzata per influenzare il negoziato. Può rientrare nella fisiologia della preparazione operativa, oppure indicare una possibilità più concreta: il ricorso a forze terrestri o a missioni di operazioni speciali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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