Il ritorno dell’impero | dal secolo breve alla guerra permanente per le risorse

Il XX secolo, spesso definito il secolo breve secondo lo storico Eric Hobsbawm, ha visto grandi trasformazioni politiche ed economiche. Dal crollo degli imperi alla crescente competizione per le risorse, il mondo ha attraversato periodi di conflitto e cambiamenti profondi. Questo contesto ha portato a un ritorno di dinamiche imperiali e a una guerra permanente per le risorse, segnando un filo conduttore nelle vicende storiche recenti.

Il XX secolo viene considerato dagli storici, soprattutto il Britannico Hobsbawm, il cosiddetto secolo breve. In particolare quest’ultimo pone i confini tra il 1914, l’inizio della prima guerra mondiale ed il 1991, la fine dell’Unione Sovietica. È il periodo che fa sorgere, per tentare di gestire la conflittualità storica ed economica tra i popoli, prima la Società delle Nazioni e poi a seguire l’ONU. Questo periodo, al di là del segmento 194045 della seconda guerra mondiale, ha visto il tentativo dei principali stati del mondo di allora di tenere a freno l’avidità dell’imperialismo, fino al 1914 multilaterale, che segmentava il mondo tra piccoli imperi, di cui il Britannico era l’archetipo, e popoli deboli e depredabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il ritorno dell’impero: dal secolo breve alla guerra permanente per le risorse Leggi anche: Israele e la guerra nel cuore dell’Impero Leggi anche: Dal Venezuela alla Groenlandia, dalla “dottrina Donroe” nasce il nuovo impero americano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Con il Solstizio d’Inverno si festeggia il cosiddetto “Ritorno della Luce”, nell’antica Roma, in una data compresa tra il 21 e il 25 dicembre, si celebrava solennemente la rinascita del Sole, il Dies Natalis Solis Invicti, che nell’impero romano era collegata al culto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.