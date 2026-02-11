Gli aquiloni ducali in vetrina alla Bit | Proporremo pacchetti turistici

Alla fiera del turismo di Milano, una delegazione di Urbania ha presentato i pacchetti turistici legati alla Festa dell’Aquilone, che quest’anno si terrà il 6 settembre con la sua 71esima edizione. La città ha sfruttato l’occasione per mettere in mostra gli aquiloni ducali, attirando l’attenzione di operatori e visitatori internazionali.

Buona la prima per l’aquilonismo urbinate nella vetrina del turismo internazionale: ieri mattina una delegazione urbinate è stata infatti alla BIT, la fiera mondiale del turismo di Milano, ed ha avuto un suo spazio dedicato alla promozione della Festa dell’Aquilone (l’edizione numero 71 sarà il 6 settembre). Nel talk ospitato nel padiglione della Regione Marche sono intervenuti l’assessore al turismo Francesco Guazzolini, quello allo sport Gian Franco Fedrigucci, il direttore di Urbino Servizi Gabriele Guidi e il presidente dell’Associazione delle Contrade Alessandro Gualazzi. Un passo storico per la tradizionale festa urbinate, a cui i cittadini sono legatissimi ma che da decenni si tenta di lanciare anche a livello turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

