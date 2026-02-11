Alla fiera del turismo di Milano, una delegazione di Urbania ha presentato i pacchetti turistici legati alla Festa dell’Aquilone, che quest’anno si terrà il 6 settembre con la sua 71esima edizione. La città ha sfruttato l’occasione per mettere in mostra gli aquiloni ducali, attirando l’attenzione di operatori e visitatori internazionali.

Buona la prima per l’aquilonismo urbinate nella vetrina del turismo internazionale: ieri mattina una delegazione urbinate è stata infatti alla BIT, la fiera mondiale del turismo di Milano, ed ha avuto un suo spazio dedicato alla promozione della Festa dell’Aquilone (l’edizione numero 71 sarà il 6 settembre). Nel talk ospitato nel padiglione della Regione Marche sono intervenuti l’assessore al turismo Francesco Guazzolini, quello allo sport Gian Franco Fedrigucci, il direttore di Urbino Servizi Gabriele Guidi e il presidente dell’Associazione delle Contrade Alessandro Gualazzi. Un passo storico per la tradizionale festa urbinate, a cui i cittadini sono legatissimi ma che da decenni si tenta di lanciare anche a livello turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni ducali in vetrina alla Bit: "Proporremo pacchetti turistici"

Approfondimenti su Aquiloni Urbanita

La Puglia si prepara a essere al centro dell’attenzione alla Bit di Milano, che apre i battenti domani e durerà fino al 12 febbraio.

Questa settimana, Fermo si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma fino a giovedì.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Aquiloni Urbanita

Argomenti discussi: Gli aquiloni ducali in vetrina alla Bit: Proporremo pacchetti turistici.

A Lahore sono tornati gli aquiloniLa città pakistana ha celebrato il festival di Basant per la prima volta dal 2008, quando fu vietato perché troppo pericoloso ... ilpost.it

Gli aquiloni giapponesi:. Franco Rizzetto in mostraHa fatto vedere due anni fa le sue creazioni a due maestri dell’aquilonismo giapponese, Masaaki Sato e Kengo Nagata. E loro gli hanno fatto i complimenti. Grande soddisfazione per Franco Rizzetto, ... ilgiorno.it

https://bit.ly/SpazzoleBatteriaJazz Le spazzole non sono “bacchette educate”: sono un altro mondo. C’è la clessidra che ti rivela il tempo, il gesto orizzontale che crea il legato, la pronuncia che cambia se sei in trio o in big band. E poi il beat che devi far sen - facebook.com facebook