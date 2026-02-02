Portieri Serie A le nuove gerarchie al fantacalcio | titolari secondi e terzi di ogni squadra

Dopo il girone d’andata, i fantallenatori devono aggiornare le gerarchie tra i portieri. Sono cambiate le scelte titolari, con nuovi nomi che salgono in classifica e altri che scendono. Ora, le squadre hanno le loro prime scelte, ma anche i secondi e i terzi portieri pronti a subentrare. È il momento di rivedere le classifiche e fare le scelte giuste in vista delle prossime partite.

Dopo un girone d'andata in cui non sono di certo mancati continui cambi di gerarchie tra i pali, ogni squadra di Serie A sembra ora aver trovato una quadra definita sul proprio primo, secondo e terzo portiere. C'è chi è tornato alla ribalta sfruttando al meglio la chance data dal proprio tecnico, chi è riuscito a imporsi sin dai primi allenamenti o chi è stato lanciato per mancanza del titolare e ora si ritrova "in pole". Insomma, per un motivo o per un altro, sono diverse le porte del nostro campionato che hanno cambiato volto. In vista delle imminenti aste di riparazione, ai fantallenatori non resta che studiare al meglio le gerarchie aggiornate di ogni club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

