Il terzo settore in Toscana affronta nuove difficoltà, con il Forum regionale che chiede una svolta. Secondo l’associazione, le organizzazioni sono schiacciate da un peso eccessivo di fisco e burocrazia. A dieci anni dalla legge delega del 2016, il settore esprime un giudizio critico sullo stato attuale, evidenziando le problematiche che lo colpiscono.

FIRENZE – A un decennio esatto dalla promulgazione della legge delega del 2016, il mondo dell’associazionismo e della cooperazione traccia un bilancio fortemente critico. Il quadro che emerge è quello di un comparto vitale per la tenuta sociale del territorio, ma attualmente imbrigliato in una morsa di ostacoli burocratici e disattenzione istituzionale. È questo l’allarme lanciato a margine della recente assemblea regionale del Forum toscano del Terzo Settore, la maxi-rete che rappresenta ben 7750 realtà attive nel volontariato, nella promozione e nella cooperazione sociale su scala regionale. A farsi portavoce del malcontento è Claudia Firenze, che ha evidenziato come le normative vigenti risultino spesso scollate dalle reali esigenze operative degli enti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Terzo settore in affanno, il Forum toscano chiede una svolta: “Schiacciati dal fisco e dalla burocrazia”

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