Terzo settore in affanno il Forum toscano chiede una svolta | Schiacciati dal fisco e dalla burocrazia

Da corrieretoscano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo settore in Toscana affronta nuove difficoltà, con il Forum regionale che chiede una svolta. Secondo l’associazione, le organizzazioni sono schiacciate da un peso eccessivo di fisco e burocrazia. A dieci anni dalla legge delega del 2016, il settore esprime un giudizio critico sullo stato attuale, evidenziando le problematiche che lo colpiscono.

FIRENZE – A un decennio esatto dalla promulgazione della legge delega del 2016, il mondo dell’associazionismo e della cooperazione traccia un bilancio fortemente critico. Il quadro che emerge è quello di un comparto vitale per la tenuta sociale del territorio, ma attualmente imbrigliato in una morsa di ostacoli burocratici e disattenzione istituzionale. È questo l’allarme lanciato a margine della recente assemblea regionale del Forum toscano del Terzo Settore, la maxi-rete che rappresenta ben 7750 realtà attive nel volontariato, nella promozione e nella cooperazione sociale su scala regionale. A farsi portavoce del malcontento è Claudia Firenze, che ha evidenziato come le normative vigenti risultino spesso scollate dalle reali esigenze operative degli enti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

terzo settore in affanno il forum toscano chiede una svolta schiacciati dal fisco e dalla burocrazia
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