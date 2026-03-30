Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Perugia ma originario di Pescara, è stato messo in custodia cautelare e trasferito in un istituto penale per minorenni. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario legato a sospette attività di radicalizzazione online. La notizia riguarda il coinvolgimento di un minore in un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità.

Un diciassettenne originario di Pescara, domiciliato in provincia di Perugia, è stato sottoposto a custodia cautelare e trasferito in un istituto penale per minorenni nel capoluogo umbro. Ne da notizia il portale Abruzzo Daily.it Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila su richiesta della Procura minorile. L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina al termine di un’attività coordinata che ha interessato Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. L’intervento è stato eseguito dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri con il supporto dei Comandi provinciali territorialmente competenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dal web alle armi: così i giovani si radicalizzano online

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