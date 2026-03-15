Le armi d’assalto e gli attentatori di Parigi | così tre giovani salvarono 554 persone

Durante gli attacchi di Parigi, tre giovani intervennero con coraggio e rapidità, contribuendo a salvare 554 persone. In un momento di grande pericolo, uno di loro riuscì a bloccare un kalashnikov che si inceppò, evitando che si compisse un'ulteriore strage. La loro azione si inserisce nelle vicende legate alle stragi che sconvolsero la capitale francese.

Un kalashnikov che si inceppa, l’eroismo di tre giovani e quel legame con gli attentati di Parigi. La vicenda del fallito attentato sul treno Thalys 9364 non è, fortunatamente, la storia di un ultimo viaggio, ma rappresenta un seme di quella violenza che continua a far paura, la violenza contro lo stile di vita occidentale, europeo. Tanto che successivamente il regista Clint Eastwood avrebbe girato un film ispirato a questi avvenimenti. I fatti degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 sono noti: in una serata che avrebbe dovuto essere di festa, un venerdì sera in cui si disputava un’amichevole tra due nazionali di calcio, un gruppo islamista ha compiuto diversi attentati nella vecchia Lutetia, il più tragico dei quali è stato quello al Bataclan durante il concerto degli Eagles of Death Metal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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