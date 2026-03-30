Algeco spa, azienda con una lunga storia nel settore dei servizi di edilizia mobile, ha annunciato i risultati economici dell’ultimo anno e ha evidenziato il suo impegno sociale. Tra le iniziative recenti, l’azienda ha partecipato a un torneo di para-padel e ha promosso attività legate alla sicurezza sul lavoro. Questi eventi si inseriscono nelle strategie di responsabilità sociale adottate dall’azienda.

RISULTATI economici e impegno sociale si fondono in Algeco spa, azienda storica nel settore dei moduli prefabbricati, che alla normale attività d’impresa unisce l’approfondimento di tematiche sempre attuali che vanno dall’inclusione all’integrazione, dal contrasto alla violenza di genere alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Lo scorso 4 marzo all’ Happy Village di Terni si è svolto un torneo di padel che ha visto scendere in campo, fianco a fianco, i dipendenti di Algeco e atleti con disabilità (nella foto in basso). Perché il padel? È uno dei pochi sport che consente ad atleti disabili e normodotati di competere e giocare insieme.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal torneo di para-padel alla sicurezza, l’impegno sociale di Algeco

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