Dal padel al calcio le forze dell' ordine in campo per un triplo torneo di solidarietà

Il 17 ottobre, al campo sportivo G. di Ferrara, si terrà un torneo di solidarietà organizzato da Mps Italia Comitato di Ferrara. L’evento include partite di padel, calcio a 7 e calciobalilla, coinvolgendo forze dell’ordine e appassionati. Un’occasione per praticare sport e sostenere iniziative benefiche, promuovendo il senso di comunità attraverso un’attività amatoriale e inclusiva.

