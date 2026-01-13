Dal padel al calcio le forze dell' ordine in campo per un triplo torneo di solidarietà
Il 17 ottobre, al campo sportivo G. di Ferrara, si terrà un torneo di solidarietà organizzato da Mps Italia Comitato di Ferrara. L’evento include partite di padel, calcio a 7 e calciobalilla, coinvolgendo forze dell’ordine e appassionati. Un’occasione per praticare sport e sostenere iniziative benefiche, promuovendo il senso di comunità attraverso un’attività amatoriale e inclusiva.
Un 'Torneo amatoriale sportivo' con partite di padel, calcio a 7 e calciobalilla. E' quello organizzato da Mps Italia Comitato di Ferrara per sabato 17 al campo sportivo G.B. Fabbri di via Copparo e domenica 18 al centro The Padel Club di Ferrara. Protagonisti saranno, in tutto, 150 atleti, tutti.
