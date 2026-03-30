Dal tech alla dispensa | l’algoritmo cambia la nostra quotidianità

Negli ultimi anni, l’uso di algoritmi ha influenzato le abitudini di acquisto online, modificando le modalità con cui si scelgono prodotti e servizi. L’e-commerce, tradizionalmente associato a offerte promozionali e confronti tra articoli, si è progressivamente integrato con sistemi automatizzati che personalizzano le proposte in base alle preferenze degli utenti. Questa trasformazione si riflette anche in aspetti più quotidiani, come la gestione delle scorte domestiche.

PER ANNI, l’e-commerce è stato raccontato come il luogo degli acquisti straordinari: il nuovo smartphone in promozione, l’elettrodomestico da sostituire, il televisore da scegliere dopo lunghe comparazioni. Osservando i dati e i comportamenti dei consumatori, emerge ora una trasformazione profonda: l’e-commerce sta progressivamente diventando il luogo della quotidianità. Non parliamo più di una scelta una tantum, ma di una relazione continuativa con ciò che si acquista, ovvero di acquisti ripetuti nel tempo. È il caso degli abbonamenti e degli acquisti ricorrenti, un modello che sta prendendo piede in vari settori: dal beauty al food, dal pet care fino alla tecnologia di consumo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal tech alla dispensa: l’algoritmo cambia la nostra quotidianità Articoli correlati Accadde oggi: 4 febbraio, Facebook entra nella nostra quotidianitàFacebook, oggi disponibile in oltre cento lingue, fece la sua comparsa il 4 febbraio 2004. Dal fronte delle emergenze alla quotidianità: veterinario figura strategica di sanità pubblicaArezzo, 27 gennaio 2026 – Un importante momento di confronto tra il mondo istituzionale, tecnico-scientifico, produttivo e associativo, nella...