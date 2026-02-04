Accadde oggi | 4 febbraio Facebook entra nella nostra quotidianità

Il 4 febbraio 2004 Facebook entrò nella vita di tutti i giorni. All’inizio era nato come un modo per gli studenti dell’Università di Harvard di connettersi, ma presto si espanse a studenti di altri atenei. Oggi, il social network è accessibile in più di cento lingue e ha cambiato il modo di comunicare di milioni di persone.

Facebook, oggi disponibile in oltre cento lingue, fece la sua comparsa il 4 febbraio 2004. Fu fondato a Harvard, negli Stati Uniti, da Mark Zuckeberg e dai colleghi Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, e inizialmente progettato solo per gli studenti dell’Università di Harvard, anche se ben presto venne aperto anche a studenti di altri atenei. Visto il successo che riscontrò, in seguito fu aperto anche agli studenti delle scuole superiori e poi a chiunque dichiarasse di avere più di 13 anni di età.Anche il suo nome, Facebook, era legato al mondo dello studentato: era così, infatti, che si chiamava un elenco con nome e foto degli studenti che alcuni atenei statunitensi distribuivano, all’inizio dell’anno accademico, per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

