Dal fronte delle emergenze alla quotidianità | veterinario figura strategica di sanità pubblica

La figura del veterinario riveste un ruolo sempre più strategico nella sanità pubblica, collegando emergenze e quotidianità. Un confronto tra istituzioni, scienziati e settore produttivo sottolinea l’importanza di una prevenzione veterinaria integrata, essenziale per la salute collettiva. La collaborazione tra vari attori è fondamentale per rafforzare il sistema sanitario e garantire un approccio più efficace alle emergenze e alla prevenzione.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Un importante momento di confronto tra il mondo istituzionale, tecnico-scientifico, produttivo e associativo, nella consapevolezza che la salute non è un affare a compartimenti stagno e che la prevenzione veterinaria non è un capitolo di nicchia, ma un pilastro della sanità pubblica. Questo il filo conduttore che ha animato l'evento "Il contributo della Medicina Veterinaria Pubblica con approccio One Health nell'Azienda USL Toscana Sud Est", organizzato dal sindacato dei veterinari di medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.) per celebrare la prima Giornata per la prevenzione veterinaria, che si è svolto presso il Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo.

