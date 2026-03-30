Dal quartiere scolastico al giardino del Galeone 40 studenti del Serpieri al lavoro per ripensare la città

Quaranta studenti del liceo Serpieri, provenienti dalle classi 3R dell’indirizzo Architettura e 4I del Liceo Scientifico, hanno partecipato a un progetto che ha coinvolto sia il quartiere scolastico sia il giardino del “Galeone”. Durante le attività, i giovani hanno analizzato le modalità di adattamento della città agli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e piogge intense, trasformando gli spazi pubblici in ambienti di sperimentazione.

Hanno trasformato Rimini in un laboratorio a cielo aperto per capire come la città può reagire al caldo estremo, alle piogge intense e ai cambiamenti climatici Quaranta studenti del liceo Serpieri - dalle classi 3R del liceo artistico indirizzo Architettura e 4I del Liceo Scientifico - hanno trasformato Rimini in un laboratorio a cielo aperto per capire come la città può reagire al caldo estremo, alle piogge intense e ai cambiamenti climatici. L’iniziativa rientra nel progetto regionale Infeas “Città e Comunità in transizione”, un percorso di formazione scuola-lavoro che punta a far crescere una nuova generazione capace di leggere lo spazio urbano e immaginare soluzioni basate sulla natura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dal quartiere scolastico al giardino del “Galeone”, 40 studenti del Serpieri al lavoro per ripensare la città Articoli correlati Grani Digitali riparte: inaugurato il quarto anno dell’incubatore scolastico che avvicina gli studenti al mondo del lavoroÈ arrivata alla sua quarta edizione, Grani Digitali, conquistando altre scuole e creando una rete. Controsoffitto crolla al Serpieri, studenti in sciopero per protestaBologna, 9 febbraio 2026 – Crollo di un controsoffitto all’Iis Serpieri di via Peglion e gli studenti questa mattina mettono in scena uno sciopero...