Controsoffitto crolla al Serpieri studenti in sciopero per protesta

Questa mattina gli studenti dell’Iis Serpieri di Bologna hanno deciso di scioperare dopo il crollo di un controsoffitto nella scuola. La protesta si chiama “Tetto che crolla oggi sciopero” e mira a chiedere interventi immediati per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. La scena si è svolta davanti alla scuola, con gli studenti che hanno espresso tutta la loro rabbia e preoccupazione. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso le polemiche sui lavori di manutenzione e sulla sicurezza nelle scuole della città.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Crollo di un controsoffitto all' Iis Serpieri di via Peglion e gli studenti questa mattina mettono in scena uno sciopero all'insegna 'Tetto che crolla oggi sciopero'. Il crollo del controsoffitto è avvenuto venerdì per fortuna senza che i pannelli cadessero addosso a studenti, professori e collaboratori scolastici. Subito è stata delimitata l'area, prevista la pulizia dei detriti e chiamata la Città metropolitana padrone di casa dei muri di via Peglion. La denuncia degli studenti. Non ci stanno gli alunni della scuola. "Da più di due anni ci sono segnalazioni di caduta di parti di controsoffitto.

