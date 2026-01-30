Grani Digitali riparte | inaugurato il quarto anno dell’incubatore scolastico che avvicina gli studenti al mondo del lavoro

Questa mattina, al Dipartimento di Scienze Sociali, è stato aperto ufficialmente il quarto anno di Grani Digitali. L’incubatore scolastico, che aiuta gli studenti delle superiori a entrare nel mondo del lavoro, ha accolto i giovani con entusiasmo. Durante l’inaugurazione, insegnanti e studenti si sono incontrati per dare il via a un nuovo percorso di formazione e sperimentazione.

È arrivata alla sua quarta edizione, Grani Digitali, conquistando altre scuole e creando una rete. Il progetto amplia la partecipazione delle scuole e rafforza il legame tra formazione e mondo del lavoro in Capitanata È stato inaugurato questa mattina, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali, il nuovo anno di Grani Digitali, l'incubatore e acceleratore di impresa scolastico rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori del territorio. Un appuntamento che segna l'avvio del quarto anno di attività del progetto, ormai punto di riferimento per la formazione imprenditoriale giovanile in Capitanata.

