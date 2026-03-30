Dal Moto Club Bollate Francesco e Karin e l’attraversata dell’Asia

Un membro storico del Moto Club Bollate ha annunciato il suo imminente viaggio attraverso l’Asia, accompagnato da un’altra persona. L’annuncio è stato fatto dal presidente del club, che ha confermato la partenza di Francesco Chiara per questa lunga attraversata. Nessuna data di partenza o dettagli sulle tappe sono stati resi noti pubblicamente.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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