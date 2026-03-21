Francesco Gianfala, proprietario dello storico marchio, annuncia il rilancio grazie a investimenti provenienti da Europa e Asia. Sottolinea che il rafforzamento internazionale rappresenta una priorità e che, pur avendo un patrimonio identitario molto forte, ci sono ancora spazi di crescita da sfruttare. La strategia si concentra sull’espansione nei mercati esteri e sulla valorizzazione del marchio a livello globale.

Il proprietario dello storico marchio: «Il rafforzamento internazionale è una priorità. Abbiamo un patrimonio identitario fortissimo però con un potenziale inespresso. La nostra linea cerimonia uomo è la iconica ma avremo pure quelle contemporanea e femminile». Rilanciare un marchio storico senza tradirne l’identità è una sfida che richiede visione, coraggio e sensibilità. È da qui che riparte Pignatelli, oggi guidata da Francesco Gianfala, protagonista di una nuova fase che intreccia eredità sartoriale e sguardo contemporaneo. Tra radici solide e nuove ambizioni, il futuro della maison prende forma avviando un ambizioso percorso di rilancio e riposizionamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Francesco Gianfala: «Rilancio Pignatelli grazie a Europa e Asia»

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