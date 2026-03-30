Dal gufo delle nevi allo squalo martello | 40 specie migratrici ottengono maggiore protezione internazionale dalle Nazioni Unite

Quaranta specie di animali migratori sono state inserite per la prima volta in un elenco internazionale di protezione, includendo specie che vanno dal gufo delle nevi allo squalo martello. Questa decisione è stata presa dalle Nazioni Unite, che hanno esteso così le misure di tutela a un numero maggiore di animali che compiono lunghe rotte stagionali. La misura mira a preservare queste specie e le loro rotte migratorie.

Quaranta specie migratrici entrano per la prima volta sotto protezione internazionale. Dal gufo delle nevi allo squalo martello, cresce l'impegno globale per salvare questi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quaranta nuove specie migratorie ottengono la protezione internazionaleQuaranta specie migratorie, tra cui il gufo delle nevi e la lontra gigante, hanno ottenuto la protezione internazionale da parte degli oltre 130... La repressione degli ayatollah premiata dalle Nazioni UniteA Teheran la vicepresidenza della Commissione Sviluppo sociale E scoppia il caso Guterres: messaggio di auguri per la Rivoluzione La Repubblica...