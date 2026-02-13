la repressione degli ayatollah premiata dalle nazioni unite

L'Iran, che ha appena rafforzato il suo ruolo internazionale, è stato scelto come vicepresidente della Commissione di Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite, insieme all'Azerbaijan. La decisione arriva dopo che Teheran ha intensificato le sue azioni di repressione contro le proteste interne, attirando l’attenzione delle organizzazioni mondiali. La nomina ha suscitato reazioni contrastanti tra gli Stati membri, alcuni dei quali criticano la reputazione del paese per le sue politiche sui diritti umani. La seduta si è svolta alla presenza di rappresentanti di diversi paesi, alcuni dei quali hanno espresso soddisfazione per l’elezione, mentre altri hanno

La Repubblica Islamica dell'Iran è stata eletta, assieme all'Azerbaijan, alla vicepresidenza della 65esima Commissione di Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite. L'incarico è stato conferito rispettivamente ad Abbas Tajik e Shahriyar Hajiyev, e la votazione è passata «in assenza di altre nomine e per acclamazione». L'organo in questione è di primaria importanza giacché, in pratica, si occupa di garantire migliori aspettative di vita alle popolazioni in difficoltà e pari possibilità di sviluppo a tutti gli essere umani. Comunque, nulla di nuovo nel Palazzo di Vetro. Già nel novembre 2023, infatti, la stessa Onu aveva assegnato al governo degli ayatollah la presidenza del Forum sui Diritti umani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

