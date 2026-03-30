Dal bookshop al museo | dopo 30 anni di chiusura nuova vita per Palazzo Prosperi Sacrati

Dopo trent’anni di chiusura, Palazzo Prosperi Sacrati riapre al pubblico. Si tratta di un edificio rinascimentale situato nella zona dell’Addizione Erculea, progettata da Biagio Rossetti. Attualmente, il palazzo ospita un bookshop e sarà successivamente destinato a funzioni museali. La riapertura è prevista nel prossimo futuro, dopo un intervento di recupero e restauro.

È uno dei palazzi rinascimentali più noti della città, fiore all'occhiello dell'Addizione Erculea di Biagio Rossetti, e presto tornerà a rivivere. L'Assessorato al Patrimonio del Comune di Ferrara ha aperto una procedura pubblica per raccogliere l'interesse da parte di enti e associazioni del Terzo settore che vogliano realizzare progetti a carattere museale e culturale all'interno di Palazzo Prosperi Sacrati, contribuendo all'opera di rilancio di uno degli edifici incastonati nel Quadrivio degli Angeli, chiuso da quasi 30 anni. Un'attesa che sta per finire, a seguito del termine dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, iniziati nel marzo di 3 anni fa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal bookshop al museo: dopo 30 anni di chiusura, nuova vita per Palazzo Prosperi Sacrati Articoli correlati Nuova vita per Palazzo Zagarelli: sarà museodi Anna Marchetti Diventerà un museo lo storico palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti. Dopo anni di chiusura, la Torre Normanna riapre le porte al pubblico con una nuova veste storica e culturale.Dopo anni di silenzio e porte chiuse, la Torre Normanna di Cellole riapre al pubblico sabato 7 febbraio 2026, diventando per un mese la sede di una...