Nuova vita per Palazzo Zagarelli | sarà museo

Nel centro storico, in via San Francesco, il palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti, di proprietà della Fondazione dal 2019, sta per essere trasformato in un museo. L'edificio storico, recentemente sottoposto a lavori di riqualificazione, cambierà destinazione d’uso e diventerà uno spazio aperto al pubblico. La trasformazione rappresenta una novità per la zona, che si arricchirà di un nuovo punto di interesse culturale.

di Anna Marchetti Diventerà un museo lo storico palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti. Nel cuore del centro storico, più precisamente in via San Francesco, il palazzo è di proprietà della Fondazione dal 2019 e da allora oggetto di un'accurata progressiva riqualificazione. "Dopo la fase di consolidamento della struttura, con il rifacimento delle facciate e del tetto, da gennaio – ha spiegato il presidente Giorgio Gragnola – è partito il secondo stralcio dei lavori (1.600.000 euro) dedicato all'impiantistica e al consolidamento dei solai e delle pavimentazioni con l'obiettivo di aprire il palazzo alle visite". La ristrutturazione dovrebbe terminare a metà 2027.

Priorità per centro demenze e palazzo ZagarelliIl 2026 sarà l’anno del cantiere del centro residenziale per demenze e dell’avvio della riqualificazione del piano nobile di palazzo Zagarelli.

