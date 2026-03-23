Brignano e Luché a Messina Atm attiva il servizio navetta | tutte le informazioni

In occasione degli spettacoli che vedranno protagonisti Enrico Brignano e Luchè, in programma rispettivamente il 24 e il 26 marzo presso il PalaRescifina, Atm attiverà un servizio speciale. L’azienda trasporti metterà a disposizione del pubblico bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto. Il servizio navetta sarà attivo a partire dalle ore 18:00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento sino al completo deflusso del pubblico. Atm metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l'ingresso del Palarescifina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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