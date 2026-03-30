Dal 31 marzo | Frecciarossa Mantova-Roma cambia orari e binari

A partire dal 31 marzo 2026, i treni Frecciarossa che collegano Mantova a Roma avranno nuovi orari di partenza e arrivo. Le modifiche interesseranno sia gli orari di partenza sia quelli di arrivo, e saranno applicate su tutta la tratta. I cambiamenti riguarderanno anche i binari di partenza e arrivo delle corse ferroviarie.

A partire da martedì 31 marzo 2026, il servizio ferroviario tra Mantova e Roma subirà modifiche sostanziali negli orari di partenza e arrivo. Il Frecciarossa del mattino anticiperà la sua corsa partendo alle 5:55 dal binario 5, mentre il treno serale arriverà a Mantova alle 23:08 invece delle attuali 23:03. Queste variazioni temporanee sono state anticipate dall’AssoUtp per migliorare la puntualità dei convogli. Parallelamente al cambio di orario principale, verranno apportate modifiche anche sui collegamenti regionali verso Modena, con l’introduzione di nuove fermate e l’adeguamento delle corse scolastiche. La gestione della stazione di Suzzara è stata identificata come priorità per un futuro restyling, con l’obiettivo di risolvere lo stato attuale definito indecoroso dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal 31 marzo: Frecciarossa Mantova-Roma cambia orari e binari Articoli correlati Fascicolo sanitario elettronico, cambia tutto: cosa sapere dal 31 marzoIstituito ufficialmente a livello nazionale nel 2012, il fascicolo sanitario elettronico ha attraversato diversi step per diventare un vero e proprio... Leggi anche: Addio Onlus: cosa cambia dal 31 marzo 2026 per il non profit Una raccolta di contenuti su Dal 31 marzo Frecciarossa Mantova Roma... Discussioni sull' argomento Frecciarossa: piano di rinnovo con 9 nuovi treni da Hitachi Rail; Frecciarossa Mantova-Roma, dal 31 marzo nuovi orari. Variazioni anche sulla Modena-Mantova. Trenitalia, investimento da 260mln: firmato contratto con Hitachi per nuovi FrecciarossaLeggi su Sky TG24 l'articolo Trenitalia, investimento da 260mln: firmato contratto con Hitachi per nuovi Frecciarossa ... tg24.sky.it Frecciarossa in Austria e Germania: partiti i test per le linee Milano-Roma-Monaco, quali saranno le fermate (e nel 2028 Napoli-Berlino)Il treno ad alta velocità italiano prova le reti ferroviarie tedesca e austriaca per ottenere le omologazioni tecniche. Previsti quattro collegamenti al giorno e viaggio Milano-Monaco in circa 6 ore e ... corriere.it Uno scatto che è destinato ad andare dritto dritto nella cartella delle foto iconiche realizzate nei raduni di Operazione Nostalgia. Alessandro Nesta e Francesco Totti, insieme a Roma con la stessa maglia, quella di Operazione Nostalgia. Perché anche loro han - facebook.com facebook