Fascicolo sanitario elettronico cambia tutto | cosa sapere dal 31 marzo

Dal 31 marzo entra in vigore una nuova normativa sul fascicolo sanitario elettronico, un documento digitale che raccoglie e rende accessibile online tutta la storia clinica di un individuo. Il sistema, istituito a livello nazionale nel 2012, ha subito vari aggiornamenti nel tempo per migliorare la consultazione e la gestione delle informazioni sanitarie.

Istituito ufficialmente a livello nazionale nel 2012, il fascicolo sanitario elettronico ha attraversato diversi step per diventare un vero e proprio documento consultabile online recante l'intera storia clinica di un cittadino. A partire da questo mese, per la precisione dalla data del 31 marzo, si entrerà in una fase cruciale di questo servizio: il sistema, che fino ad ora ha presentato delle disomogeneità a seconda delle zone, dovrà diventare pienamente operativo e uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un progetto ambizioso, mirato alla digitalizzazione della sanità. Osteggiato dai più diffidenti, il fascicolo sanitario... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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