Dakota Johnson testimonial underwear e jeans per Calvin Klein

Nella campagna Primavera-estate 2026 di Calvin Klein, l'attrice Dakota Johnson è protagonista come testimonial per le linee di underwear e jeans del marchio americano. Si mostra in diverse pose che mettono in evidenza i capi, con uno stile minimalista e sofisticato. La pubblicità è stata diffusa attraverso vari canali, tra cui stampa, online e social media.

Per la figlia di Don Johnson e Melanie Griffith si tratta della prima volta con il marchio, ma a vedere le immagini rilassate e ammiccanti sembra più un sodalizio che dura da anni. L'attrice, infatti, viene ripresa durante quella che sembra una giornata qualunque in un piccolo cortometraggio d'autore fatto di luce, pelle e denim. Diretta e fotografata da Gordon von Steiner, la campagna segue Dakota mentre ascolta musica sul divano, gioca a biliardo, si lascia attraversare dai raggi del sole. Non c'è nulla di costruito, eppure tutto è perfettamente cinematografico: un "day in the life" che mette in ombra qualsiasi tentativo social di imitazione.