La star di Hollywood, di 36 anni, ha condiviso sui social un’immagine in intimo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi follower. Nell’istantanea, la attrice posa con un look minimale, mettendo in evidenza le sue forme. La foto è stata pubblicata su un noto account di un brand di moda, generando molte reazioni tra gli utenti.

La nuova campagna di Calvin Klein ci regala una Dakota Johnson esplosiva e seducente come non si vedeva dai tempi di Cinquanta sfumature. Sfoggiando intimo alla moda e denim che sottolineano il suo girovita, l’attrice punta tutto sul suo fisico mozzafiato e sui suoi tratti dolci, esaltando una sensualità naturale, magnetica e profondamente consapevole. La star di Hollywood non si limita ad indossare i capi d'abbigliamento, ma gioca con la macchina da presa e domina la scena con classe irresistibile, dimostrando che non serve esagerare per far girare la testa, dimostrando un sex appeal raro ed invidiabile. Come c’era da aspettarsi, il web è andato in tilt nel momento stesso in cui le immagini sono diventate di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dakota Johnson in intimo sui social fa impazzire i fan

