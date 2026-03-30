Dagli hamburger ai modellini che sfrecciano | al Morgagni c' è anche una pista per le sfide con le Mini 4WD

Al Morgagni, oltre al calcio domenicale, si svolgono attività durante tutta la settimana grazie a un punto di ritrovo che accoglie persone di tutte le età. Dal martedì al sabato, il locale Serial Burger è aperto all’interno della tribuna dello stadio. In vista del terzo anniversario, che si celebrerà il 24 aprile, si sono aggiunte anche una pista per le sfide con le Mini 4WD e un’area dedicata a hamburger e modellini.

Nate come detto negli anni '80 con Tamiya come uno dei principali pionieri e produttori, il concetto di Mini 4WD è diventato un fenomeno culturale Non solo il calcio domenicale ma un punto di ritrovo per tutte le età anche durante la settimana. Con l'avvicinarsi del 24 aprile, data che sancirà il traguardo dei tre anni d'attività, il Serial Burger locale nato all'interno della tribuna dello stadio Morgagni e aperto dal martedì al sabato dalle 18,30 in avanti con la ristorazione fatta da hamburger e fritti aggiunge un'ulteriore curiosità per tutti gli amanti del modellismo. È stata allestita infatti all'interno... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dagli hamburger ai modellini che sfrecciano: al Morgagni c'è anche una pista per le sfide con le Mini 4WD Articoli correlati Una storia distopica molto simile al nostro presente, con al centro un giovane alle prese con le sfide dell'adolescenzaUscito nel 2023, The animal kindgom è un film francese (Le Règne animal) di genere sci fi – distopico – horror diretto da Thomas Cailley. Leggi anche: Febbraio si chiude con una raffica di scioperi: dagli aerei ai treni ecco le date da ricordare Contenuti utili per approfondire Dagli hamburger Argomenti discussi: Dagli hamburger ai modellini che sfrecciano: al Morgagni c'è anche una pista per le sfide con le Mini 4WD. Agentic AI e modelli compressi: la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale nel 2026Nel 2025, l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale ha segnato un punto di svolta: il focus si è spostato dalla mera crescita dimensionale dei modelli verso una maggiore efficienza, specializzazione ... 01net.it Rivolta degli utenti contro ChatGPT 5: OpenAi riattiva i vecchi modelliSe prima infatti il chatbot permetteva di scegliere fra diversi modelli come GPT 4o, GPT 4.5, e altri a seconda dell’uso che l’utente ne voleva fare, con GPT-5 OpenAI ha unificato tutto sotto un unico ... repubblica.it