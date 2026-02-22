Febbraio si chiude con una raffica di scioperi | dagli aerei ai treni ecco le date da ricordare

Febbraio termina con numerosi scioperi che coinvolgono trasporto aereo, ferroviario e locale. La causa principale risiede nelle proteste dei lavoratori contro le condizioni di lavoro e le riforme in atto. Molti voli e treni potrebbero essere cancellati o subire ritardi, creando disagi per migliaia di pendolari e turisti. Le date delle mobilitazioni sono già state annunciate e si prevede che le interruzioni saranno significative.

A incrociare le braccia saranno i dipendenti di Ferrovie dello Stato e di molte compagnie aeree con elevato rischio di cancellazioni e ritardi di treni e voli Gli ultimi giorni di febbraio si preannunciano complicati per milioni di viaggiatori italiani. Una serie di mobilitazioni interesserà infatti il trasporto aereo, ferroviario e locale, con possibili cancellazioni, ritardi e disagi diffusi su tutto il territorio nazionale. Vediamo quali sono, una per una, le date da segnare sul calendario. Scioperi di febbraio: dagli aerei ai treni, passando per i busFebbraio si apre con uno sciopero che coinvolge diversi settori in tutta Italia. Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendarioA febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.