U scito nel 2023, The animal kindgom è un film francese ( Le Règne animal ) di genere sci fi – distopico – horror diretto da Thomas Cailley. In onda questa sera su Rai 4 alle 21.20, racconta quanto l’adolescenza, senza la giusta consapevolezza, possa essere un periodo spaventoso, anche “solo” per i cambiamenti del corpo: una trasformazione all’apparenza mostruosa. L’horror, da tempo lunghissimo, da Carrie per dire, viene usato come strumento per raccontare metaforicamente questa sensazione appunto con protagoniste femminili, The animal kingdom lo fa con un protagonista maschile. La vita delle “Giovani madri” nelle case famiglia, al cinema con i fratelli Dardenne X Leggi anche › “The Animal Kingdom” di Thomas Cailley: la recensione del film The animal kingdom su Rai 4: trama e recensione del film in onda 28 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una storia distopica molto simile al nostro presente, con al centro un giovane alle prese con le sfide dell'adolescenza

Gimmy si trova al centro di un difficile episodio di bullismo a

