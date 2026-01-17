‘Ornella senza fine’ sul Nove una serata speciale dedicata a Ornella Vanoni | ospiti e anticipazioni

Una serata speciale dedicata a Ornella Vanoni, intitolata ‘Ornella senza fine’, andrà in onda domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove, con diretta streaming su discovery+. Condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, l’evento celebra la carriera e il contributo artistico della cantante italiana, offrendo un approfondimento sulla sua lunga e significativa storia musicale.

Milano, 17 gennaio 2026 – 'Ornella senza fine'. Si intitola così la serata speciale dedicata a Ornella Vanoni, che andrà in onda domenica 18 gennaio, in prima serata, in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+) condotta da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. Un evento tra ricordi, ironia e capolavori senza tempo con tanti ospiti. Lo speciale sarà anticipato da 'Che tempo che fa – Notizie', dalle 20.25, per il consueto racconto dell'attualità del programma. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Un'aiuola intitolata a Ornella Vanoni: l'omaggio di Milano alla grande cantante Lo speciale sul Nove.

