Sayf annuncia gli appuntamenti del suo Santissimo Tour Estivo

Sayf ha comunicato le date del suo tour estivo, denominato Santissimo Tour. Dopo aver ottenuto il primo disco d’oro con il brano presentato al Festival di Sanremo, intitolato “Tu mi piaci tanto”, l’artista ha pianificato una serie di concerti in diverse città. Le date e le location sono state rese note attraverso i canali ufficiali dell’artista.

GENOVA - Dopo il primo disco d’oro della sua carriera con il brano portato al Festival di Sanremo “Tu mi piaci tanto” (A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri), l’annuncio delle date nei club e il sold out della data di mercoledì 21 ottobre all’Alcatraz di Milano, . I biglietti saranno disponibili in prevendita da lunedì 30 marzo alle ore 14 su www.livenation.it. RDSNEXT è media partner ufficiale del Santissimo Tour di Sayf. Queste le date del “SANTISSIMO TOUR ESTIVO”: 20 giugno - BOLOGNA I OLTRE Festival 16 luglio - ASSISI (PG) I Assisi Summer Festival 31 luglio - BARI I Sottosopra... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sayf annuncia gli appuntamenti del suo Santissimo Tour Estivo Articoli correlati Sayf annuncia le date del tour “Santissimo”: orari e bigliettiIl protagonista genovese di questo Festival di Sanremo, Sayf, ha annunciato le prime date del suo “Santissimo tour”. Leggi anche: Sayf: dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “Tu mi piaci tanto”, annuncia il suo “Santissimo Tour” SAYF prepara il caffè nel suo Bar Santissimo a Sanremo Una selezione di notizie su Santissimo Tour Estivo Temi più discussi: Sayf, arriva il Santissimo Tour Estivo: ecco le prime date; Sayf, la rivincita dopo Sanremo 2026: arriva il Santissimo Tour Estivo tra hit, sold out e nuovi tormentoni; Sayf Santissimo tour estivo a Montesilvano; SAYF ecco le date dei suoi concerti estivi [Info e Biglietti]. Sayf, arriva il Santissimo Tour Estivo: ecco le prime dateMentre è già sold out la data milanese del tour nei club e arriva il primo disco d'oro, Sayf annuncia le date del Santissimo Tour Estivo. spettakolo.it Sayf, la rivincita dopo Sanremo 2026: arriva il Santissimo Tour Estivo tra hit, sold out e nuovi tormentoniDopo Sanremo e il disco d’oro, Sayf annuncia il tour estivo: otto date nei festival italiani e un successo inarrestabile con Tu mi piaci tanto. libero.it SAYF dopo la partecipazione al Festival di Sanremo da giugno 2026 parte il SANTISSIMO TOUR ESTIVO che anticipa le date nei club calendario #Sayf x.com Anche Sayf Maet annuncia le date per la bella stagione: ecco il "Santissimo Tour Estivo". - facebook.com facebook